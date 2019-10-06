В 4 сезоне 6 серии сериала «Мистер Робот» психотерапевт Криста находится в руках Веры. Злоумышленник получает об Эллиоте и Мистере Роботе всю необходимую информацию. Программист говорит с Оливией, тогда как Доминик приказано убить Дарлин.