В 4 сезоне 9 серии сериала «Мистер Робот» Прайс одержим местью Белой Розе. Ради уничтожения врага, убившего Анджелу, он предоставляет Эллиоту ценную информацию. Когда все идет не по плану, в ситуацию вмешивается Мистер Робот.
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