В 4 сезоне 2 серии сериала «Мистер Робот» планы Темной Армии временно сорваны. Чтобы добраться до Белой Розы, Эллиот и Мистер Робот решают проникнуть в штаб-квартиру теневой организации «Деус», где хранятся банковские счета его злейшего врага.
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