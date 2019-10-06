В 4 сезоне 10 серии сериала «Мистер Робот» взлом «Деус» привел к раскрытию личности Чжэна как Белой Розы. Доминик приходит в себя после ранения. Дарлин пытается уговорить ее улететь от Темной Армии в другую страну. Удастся ли им сбежать?
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