В 4 сезоне 8 серии сериала «Мистер Робот» положение Доминики становится все более удручающим. Несмотря на угрозы, девушка отказывается выдавать местоположение Эллиота. Хакер, в свою очередь, находится в ступоре из-за детских воспоминаний.
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