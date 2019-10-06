В 4 сезоне 12 серии сериала «Мистер Робот» хакер приходит в себя после взрыва и с ужасом обнаруживает, что мир изменился. В альтернативной версии он живет в процветающем пригороде и готовится к свадьбе с Анджелой, которая жива.
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