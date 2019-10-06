В 4 сезоне 5 серии сериала «Мистер Робот» Вера выслеживает близкого для Эллиота человека. Программист тем временем объединяется со своей сестрой Дарлин для проникновения в центральный банк Кипра. Однако все складывается не так, как они планировали.
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