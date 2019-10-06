В 4 сезоне 7 серии сериала «Мистер Робот» Фернандо Вера шантажирует Эллиота, желая захватить власть в городе. Из-за того, что психотерапевт Криста по-прежнему находится в руках злоумышленника, хакер вынужден идти у него на поводу.
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