В 4 сезоне 6 серии сериала «Любовницы» в квартире Карен внезапно появляется Алик с предложением поужинать вместе. Джонатан оплачивает Гарри и его невесте поездку в Лас-Вегас, а Кейт закручивает роман со Скоттом — бывшим бойфрендом Джослин.
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