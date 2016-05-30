В 4 сезоне 6 серии сериала «Любовницы» в квартире Карен внезапно появляется Алик с предложением поужинать вместе. Джонатан оплачивает Гарри и его невесте поездку в Лас-Вегас, а Кейт закручивает роман со Скоттом — бывшим бойфрендом Джослин.