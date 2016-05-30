В 4 сезоне 10 серии сериала «Любовницы» Джослин ворует бланк рецепта у Карен, чтобы купить себе еще антидепрессантов. Из-за проблем Джонатана с налоговой все его активы и финансы Гарри оказываются замороженными, как и строительство нового ресторана.