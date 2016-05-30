В 4 сезоне 9 серии сериала «Любовницы» Лидия флиртует с Карен под видом мужчины с сайта знакомств. Джослин продолжает принимать успокоительные таблетки втайне от близких. Тем временем ее отношения с Гарри переживают не лучший период.
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