Во 2 сезоне 6 серии сериала «Люк Кейдж» Гарлем вновь охватывает волна насилия. Люк попадает в эпицентр битвы с участием Бушмастера, Пираньи и Мэрайи. Установив мотивы каждой из враждующих сторон, Кейдж принимает опрометчивое решение.
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