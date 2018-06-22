Во 2 сезоне 8 серии сериала «Люк Кейдж» трагические события приводят к назначению Найт на пост главного детектива. Бушмастер не намерен отступать, тогда как Люк отчаянно сражается за спасение близких, попутно допрашивая подозреваемого с Мисти.
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