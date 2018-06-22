Во 2 сезоне 11 серии сериала «Люк Кейдж» бойня, устроенная Мэрайей, вынуждает Люка и Найт пуститься за преступницей в погоню. Та, в свою очередь, успела заключить выгодный договор с наркоторговцами. Раскрываются новые детали прошлого семьи Стоукс.
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