Во 2 сезоне 12 серии сериала «Люк Кейдж» распространение в Гарлеме нового наркотика, названного в честь Люка, вынуждает супергероя объединиться с неожиданным союзником. Благодаря Тильде у Бушмастера появляется еще один шанс реализовать свой план.
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