Во 2 сезоне 2 серии сериала «Люк Кейдж» в полицейском участке Мисти встречает давнюю знакомую — Нанди Тайлер, занявшую ее должность. Между тем Мэрайя намеревается восстановить запятнанную репутацию, а Кейдж отказывается мириться с отцом.
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