Во 2 сезоне 10 серии сериала «Люк Кейдж» на помощь к супергерою из Гарлема приходит его давний союзник из «Защитников», известный под псевдонимом Железный кулак. Друзья вступают в решающий поединок с кровожадным Бушмастером.