Во 2 сезоне 1 серии сериала «Люк Кейдж» слава супергероя в Гарлеме возрастает с каждым днем. Адаптируясь к статусу звезды, Люк вступает в схватку с влиятельными торговцами наркотиками. Также Кейдж встречает человека из своего прошлого.
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