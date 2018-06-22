Во 2 сезоне 9 серии сериала «Люк Кейдж» допрос Мэрайи детективом Мисти приводит к неожиданным последствиям. Та, в свою очередь, решает поделиться с дочерью правдой об отце, тогда как Люка ждет откровенная беседа с Джеймсом.
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