Во 2 сезоне 3 серии сериала «Люк Кейдж» действия супергероя вызывают у Клэр опасения. После недавнего срыва Люка она решает поговорить с его отцом лично. Бушмастер тем временем получает новую информацию от источника и выдвигает Кейджу ультиматум.
Related video
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Авторизация по e-mail