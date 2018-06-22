Во 2 сезоне 3 серии сериала «Люк Кейдж» действия супергероя вызывают у Клэр опасения. После недавнего срыва Люка она решает поговорить с его отцом лично. Бушмастер тем временем получает новую информацию от источника и выдвигает Кейджу ультиматум.