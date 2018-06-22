Во 2 сезоне 13 серии сериала «Люк Кейдж» история о защитнике Гарлема подходит к концу. Недавние события убеждают Люка использовать иной подход к обороне неблагополучного района, тогда как Мэрайя отчаянно пытается замести следы.
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