Во 2 сезоне 7 серии сериала «Люк Кейдж» пришедший в сознание супергерой выясняет, что Джеймс отпустил Пиранью. Заручившись поддержкой Мисти, Люк пускается за ним в погоню. Шейдс, следуя совету Мэрайи, ищет стукача среди приближенных.
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