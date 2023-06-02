Меню
Манифест
Новости о сериале «Манифест»
Что смотреть на выходных: Шайя ЛаБаф в роли священника, финал «Манифеста» и сериал от создателей «Эйфории»
На этой неделе стриминги предлагают стать кинозвездой или итальянским священником, а также ликвидировать последствия катастрофы.
Написать
2 июня 2023 15:00
Стало известно, когда выйдут заключительные серии «Манифеста»
Премьера новых эпизодов состоится в значимую для сериала дату.
Написать
10 апреля 2023 15:57
Вышел трейлер четвертого сезона сериала «Манифест»
Сериал о пассажирах пропавшего авиалайнера наконец получит достойный финал.
Написать
25 сентября 2022 13:44
Netflix представил тизер и постер финального сезона сериала «Манифест»
Также оглашена дата премьеры.
Написать
29 августа 2022 15:05
Начались съемки финального сезона сериала «Манифест»
Netflix возродит отмененное шоу.
Написать
19 ноября 2021 12:06
5 полюбившихся сериалов, у которых выходят новые сезоны в апреле 2021
Долгожданное продолжение «Рассказа служанки», украинская лирическая комедия и мафиозные разборки: рассказываем, какие истории возвращаются с новыми сезонами в апреле.
Написать
30 марта 2021 12:27
