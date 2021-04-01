Меню
Игрушка для взрослых 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Игрушка для взрослых
Игрушка для взрослых Сезон 1

Made for Love 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Игрушка для взрослых»

В 1 сезоне сериала «Игрушка для взрослых» история фокусируется на американке по имени Хэйзел. Со стороны создается впечатление, что она совершенно счастливая женщина. У Хэйзел есть красивый дом и богатый супруг, который готов ради нее на все. Однако по ходу развития событий становится понятно, что главная героиня находится под полным контролем своего возлюбленного. Без ее согласия мужчина вживил в мозг Хэйзел специальный аппарат, который может отслеживать каждый ее шаг и каждое движение. Кроме того, гаджет считывает чувства и эмоции девушки. Со временем Хэйзел понимает, что просто не может продолжать жить под таким пристальным надзором. Она решается на побег. Но отпустит ли ее муж-тиран?

Рейтинг сериала

0.0
1 голос
6.9 IMDb
Список серий сериала Игрушка для взрослых
Сезон 1
Сезон 2
Вы – первый пользователь You're User One
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2021
Другой Another
Сезон 1 Серия 2
1 апреля 2021
Любовь – странная штука Love is Strange
Сезон 1 Серия 3
1 апреля 2021
Я хочу новую жизнь I Want a New Life
Сезон 1 Серия 4
8 апреля 2021
Мне нужен адвокат I Want a Lawyer
Сезон 1 Серия 5
8 апреля 2021
Я хочу знать, что тебе не все равно I Want to Know That You Care
Сезон 1 Серия 6
8 апреля 2021
Я хочу чувствовать себя нормальной I Want to Feel Normal
Сезон 1 Серия 7
15 апреля 2021
Давай встретимся Let's Meet
Сезон 1 Серия 8
15 апреля 2021
