В 1 сезоне сериала «Игрушка для взрослых» история фокусируется на американке по имени Хэйзел. Со стороны создается впечатление, что она совершенно счастливая женщина. У Хэйзел есть красивый дом и богатый супруг, который готов ради нее на все. Однако по ходу развития событий становится понятно, что главная героиня находится под полным контролем своего возлюбленного. Без ее согласия мужчина вживил в мозг Хэйзел специальный аппарат, который может отслеживать каждый ее шаг и каждое движение. Кроме того, гаджет считывает чувства и эмоции девушки. Со временем Хэйзел понимает, что просто не может продолжать жить под таким пристальным надзором. Она решается на побег. Но отпустит ли ее муж-тиран?