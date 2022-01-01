Телеканал BBC Two

Британский общественный развлекательный канал, входит в компанию BBC. Вещание идет без рекламы, поскольку спонсируется государством. Начал работу в 1964 году, был первым в Европе вещающим в цвете. Является одним из самых популярных в Британии. Ориентирован на более интеллектуальную публику, чем основной ВВС: среди его контента передачи про культуру и искусство.

Он начал показывать криминальную драму «Острые козырьки» и шоу TopGear, которые переместились на ВВС 1, после того как стали популярными. На канале прошла премьера мини-сериала «Благие знамения» по роману Нила Геймана и Терри Пратчетта.