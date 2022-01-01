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Телеканал BBC Two

О телеканале

Британский общественный развлекательный канал, входит в компанию BBC. Вещание идет без рекламы, поскольку спонсируется государством. Начал работу в 1964 году, был первым в Европе вещающим в цвете. Является одним из самых популярных в Британии. Ориентирован на более интеллектуальную публику, чем основной ВВС: среди его контента передачи про культуру и искусство.

Он начал показывать криминальную драму «Острые козырьки» и шоу TopGear, которые переместились на ВВС 1, после того как стали популярными. На канале прошла премьера мини-сериала «Благие знамения» по роману Нила Геймана и Терри Пратчетта.

Сериалы
Северные воды
Северные воды
драма, мистика 2021, Великобритания
0.0
Убийство по Фрейду
Убийство по Фрейду
драма, криминал, детектив 2019, Великобритания
6.0
МатьОтецСын
МатьОтецСын
драма, триллер 2019, Великобритания
6.0
Последнее королевство
Последнее королевство
драма, боевик, исторический 2015, США
7.0
Смотреть онлайн
Лондонский шпион
Лондонский шпион
драма, криминал 2015, Великобритания
8.0
Смотреть онлайн
Внутри девятого номера
Внутри девятого номера
комедия, триллер, мистика 2014, Великобритания
8.0
Крах
Крах
драма, криминал, триллер 2013, Великобритания
8.0
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Улица потрошителя
Улица потрошителя
драма, криминал, детектив 2012, Великобритания
8.0
Все сериалы
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