Во 2 сезоне 1 серии сериала «Ключи Локков» двое скрытых демонов начинают работать вместе. Тем временем команда Савини начинает готовиться к грядущей премьере фильма про гигантского кальмара. Дункан приезжает домой с довольно важными новостями.
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