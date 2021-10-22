Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Отзвуки прошлого" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Лок и ключ Сезоны Сезон 2 Серия 8

Лок и ключ 2020 - 2022 8 серия 2 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 2 сезона «Лок и ключ»
Премьера
Сезон 2 / Серия 1 22 октября 2021
Голова и сердце
Сезон 2 / Серия 2 22 октября 2021
Маленький мир
Сезон 2 / Серия 3 22 октября 2021
Не забывай меня
Сезон 2 / Серия 4 22 октября 2021
Прошлое — лишь пролог
Сезон 2 / Серия 5 22 октября 2021
Лабиринт
Сезон 2 / Серия 6 22 октября 2021
Лучшие планы
Сезон 2 / Серия 7 22 октября 2021
Железо в огне
Сезон 2 / Серия 8 22 октября 2021
Альфа и Омега
Сезон 2 / Серия 9 22 октября 2021
Неожиданный поворот
Сезон 2 / Серия 10 22 октября 2021
О чем cерия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Ключи Локков» создатели раскрывают историю происхождения магического дара семьи Локков. Старшие дети делают все возможное, чтобы защитить свою семью от Гейба, который готовит собственную армию демонических существ...

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 103 комментария
BTS: Yet to Come in Cinemas 130 комментариев
Заклятье. Книга крови
Заклятье. Книга крови 7 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши