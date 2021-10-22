Во 2 сезоне 8 серии сериала «Ключи Локков» создатели раскрывают историю происхождения магического дара семьи Локков. Старшие дети делают все возможное, чтобы защитить свою семью от Гейба, который готовит собственную армию демонических существ...
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