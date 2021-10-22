Во 2 сезоне 3 серии сериала «Ключи Локков» младший Локк находит крайне необычный ключ. Тем временем Гейб усиленно старается испортить отношения Кинси и Скотта. В этом ему помогает Иден. Нина постепенно сближается с преподавателем истории Джошем.
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