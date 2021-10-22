Во 2 сезоне 7 серии сериала «Ключи Локков» все семейство Локков устраивает западню для Гейба, который, кажется, начал что-то подозревать. Тем временем Джош обнаруживает, что его фамильный артефакт куда-то пропал. Но поиски ни к чему не приводят.
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