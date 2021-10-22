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Киноафиша Сериалы Лок и ключ Сезоны Сезон 2 Серия 4

Лок и ключ 2020 - 2022 4 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Лок и ключ»
Премьера
Сезон 2 / Серия 1 22 октября 2021
Голова и сердце
Сезон 2 / Серия 2 22 октября 2021
Маленький мир
Сезон 2 / Серия 3 22 октября 2021
Не забывай меня
Сезон 2 / Серия 4 22 октября 2021
Прошлое — лишь пролог
Сезон 2 / Серия 5 22 октября 2021
Лабиринт
Сезон 2 / Серия 6 22 октября 2021
Лучшие планы
Сезон 2 / Серия 7 22 октября 2021
Железо в огне
Сезон 2 / Серия 8 22 октября 2021
Альфа и Омега
Сезон 2 / Серия 9 22 октября 2021
Неожиданный поворот
Сезон 2 / Серия 10 22 октября 2021
О чем cерия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Ключи Локков» эмоциональное состояние Дункана становится все хуже. Гейб решает воспользоваться ситуацией, преследуя собственные цели. Тайлер устраивает настоящий сюрприз для своей девушки. Кинси возвращает свой страх.

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