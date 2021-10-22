Во 2 сезоне 4 серии сериала «Ключи Локков» эмоциональное состояние Дункана становится все хуже. Гейб решает воспользоваться ситуацией, преследуя собственные цели. Тайлер устраивает настоящий сюрприз для своей девушки. Кинси возвращает свой страх.
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