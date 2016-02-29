В 6 сезоне 16 серии сериала «Кухня» отель заполоняют красивые модели, прибывшие на модный показ. Пока Настя просит Костю на них даже не смотреть, Сеня и Федя кормят другую за вид ее голой груди. А Луи нечаянно вызывает интерес у одной из девушек.
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