В 6 сезоне 16 серии сериала «Кухня» отель заполоняют красивые модели, прибывшие на модный показ. Пока Настя просит Костю на них даже не смотреть, Сеня и Федя кормят другую за вид ее голой груди. А Луи нечаянно вызывает интерес у одной из девушек.