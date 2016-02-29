В 6 сезоне 5 серии сериала «Кухня» Костя начинает подозревать, что у Насти появился любовник, а Элеонора предлагает Виктору официально стать владельцем половины ресторана «Виктор». Отец Никиты предлагает ему высокооплачиваемую работу.
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