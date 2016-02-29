В 6 сезоне 11 серии сериала «Кухня» к Виктору приезжает родной брат с предложением вложиться в его бизнес-идею. Света начинает вести себя так, будто они с Денисом состоят в романтических отношениях. А Никита знакомит Катю со своим отцом.