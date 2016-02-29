В 6 сезоне 12 серии сериала «Кухня» Света склоняет Дениса сделать ей предложение, а Лева вынужден вернуться домой из-за нездоровья мамы. Тем временем Виктор готовит зелье, которое по плану должно заставить одного гостя сказать правду.
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