В 6 сезоне 12 серии сериала «Кухня» Света склоняет Дениса сделать ей предложение, а Лева вынужден вернуться домой из-за нездоровья мамы. Тем временем Виктор готовит зелье, которое по плану должно заставить одного гостя сказать правду.