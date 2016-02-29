В 6 сезоне 18 серии сериала «Кухня» Виктору требуется дорогостоящая операция в Германии, на которую у его семьи пока нет денег. Катя тянет с разговором с Никитой. Сеня и Федя соревнуются за место управляющего кухней, а у Михаила появляется пони.