В 6 сезоне 9 серии сериала «Кухня» мама Лёвы знакомит его с молодой медсестрой, а у Дениса налаживаются отношения с Катей, после того как он повредил руку в автомобильной аварии. В то же время Элеонора напивается, тяжело переживая измену Нагиева.
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