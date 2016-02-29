В 6 сезоне 9 серии сериала «Кухня» мама Лёвы знакомит его с молодой медсестрой, а у Дениса налаживаются отношения с Катей, после того как он повредил руку в автомобильной аварии. В то же время Элеонора напивается, тяжело переживая измену Нагиева.