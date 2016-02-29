В 6 сезоне 15 серии сериала «Кухня» Катя с Денисом договариваются рассказать своим парам о своих отношениях и начать встречаться открыто. Но эта задача оказывается не такой простой. Лёва получает предложение стать шеф-поваром в другом ресторане.
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