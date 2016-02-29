В 6 сезоне 6 серии сериала «Кухня» Катя соглашается на приглашение Оливье переехать в Париж, а Никита с Денисом предлагают Виктору предотвратить это. Настя приглашает Костиного отца жить у них, несмотря на сопротивление самого Кости.
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