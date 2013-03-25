Во 2 сезоне 7 серии сериала «Кухня» Настя начинает ухаживать за заболевшим местным бомжом, приглашая его домой и отдавая Костины вещи. Виктор же начинает заниматься бегом вместе с Леной, чтобы доказать наличие спортивной подготовки.