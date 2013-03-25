Во 2 сезоне 17 серии сериала «Кухня» Костя хочет рассказать Максу, что Саша ему изменила, но по просьбе девушки молчит. Макс же пытается выпросить прощение у Саши. Переживая за здоровье Виктора, Елена хитростью уговаривает его пойти к психологу.
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