Во 2 сезоне 17 серии сериала «Кухня» Костя хочет рассказать Максу, что Саша ему изменила, но по просьбе девушки молчит. Макс же пытается выпросить прощение у Саши. Переживая за здоровье Виктора, Елена хитростью уговаривает его пойти к психологу.