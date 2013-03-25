Во 2 сезоне 1 серии сериала «Кухня» Макс всячески пытается уговорить Вику простить его за измену, а Вика решает отомстить, уволив Сашу. В то же время новый владелец ресторана наводит свои порядки в заведении и запрещает Виктору употреблять алкоголь.