Во 2 сезоне 1 серии сериала «Кухня» Макс всячески пытается уговорить Вику простить его за измену, а Вика решает отомстить, уволив Сашу. В то же время новый владелец ресторана наводит свои порядки в заведении и запрещает Виктору употреблять алкоголь.
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