Во 2 сезоне 14 серии сериала «Кухня» в ресторан возвращается бывший официант Илья, с которым когда-то встречалась Саша. А врач наконец-то выпускает Виктора из больницы, но Елена пытается отправить его в чешский санаторий «Карловы Вары».
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