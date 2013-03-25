Во 2 сезоне 14 серии сериала «Кухня» в ресторан возвращается бывший официант Илья, с которым когда-то встречалась Саша. А врач наконец-то выпускает Виктора из больницы, но Елена пытается отправить его в чешский санаторий «Карловы Вары».