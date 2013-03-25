Во 2 сезоне 4 серии сериала «Кухня» Кристина приглашает в ресторан популярного повара Вольдемара, который оказывается бывшим учеником Виктора. Саша приглашает Макса на Кипр, но ему нужно пробраться в квартиру Вики, чтобы найти свой загранпаспорт.