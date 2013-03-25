Во 2 сезоне 9 серии сериала «Кухня» влюбленный Виктор пребывает в хорошем расположении духа, что начинает пугать его подчиненных. В то же время Вика заинтересовывается Максом, но Костя предупреждает его о возможных проблемах с Нагиевым.