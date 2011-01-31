В 3 сезоне 43 серии сериала «Интерны» американец использует новенькую, чтобы попрактиковать новую методику обучения. Та, конечно, не в курсе. Семен вынужденно занимается больными детьми. Глеб объединяется с медсестрой для «развода» больных.
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