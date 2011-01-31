В 3 сезоне 20 серии сериала «Интерны» Быков неожиданным образом попадает в аварию. К счастью, он остается в живых. Все обитатели больницы начинают обсуждать, кто стал причиной произошедшего. Поиск виноватых, конечно, не приводит ни к чему хорошему.