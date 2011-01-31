В 3 сезоне 20 серии сериала «Интерны» Быков неожиданным образом попадает в аварию. К счастью, он остается в живых. Все обитатели больницы начинают обсуждать, кто стал причиной произошедшего. Поиск виноватых, конечно, не приводит ни к чему хорошему.
Related video
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Авторизация по e-mail