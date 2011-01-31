В 3 сезоне 52 серии сериала «Интерны» Семен получает консультацию по отцовству от новенькой Полины. Быков слишком сильно увлекается своей новой игрой, в итоге под вечер он просто начинает сходить с ума. Фил помогает паре больных, прибывших из США.