В 3 сезоне 49 серии сериала «Интерны» Семен и Фил решают снять видео с участием своего начальника и опубликовать его во всемирной сети. Их главная цель — стать самыми популярными врачами в стране. Сам Быков запрещает Полине сближаться с больными.