В 3 сезоне 42 серии сериала «Интерны» неожиданным образом Фил превратился в маститого пластического хирурга. Андрей всеми силами стремится избавиться от новой подопечной в лице Полины. Семен помогает лучшему другу излечиться от похмельного синдрома.