В 3 сезоне 42 серии сериала «Интерны» неожиданным образом Фил превратился в маститого пластического хирурга. Андрей всеми силами стремится избавиться от новой подопечной в лице Полины. Семен помогает лучшему другу излечиться от похмельного синдрома.
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