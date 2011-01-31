В 3 сезоне 27 серии сериала «Интерны» будущие отцы Быков и Семен отправляются в питейное заведение, чтобы обсудить своих женщин и будущее. В итоге к их беседе присоединяются Глеб и Купитман. Мужчины начинают ругаться, но их останавливает главврач.