В 3 сезоне 27 серии сериала «Интерны» будущие отцы Быков и Семен отправляются в питейное заведение, чтобы обсудить своих женщин и будущее. В итоге к их беседе присоединяются Глеб и Купитман. Мужчины начинают ругаться, но их останавливает главврач.
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